Минобороны рассказало об отражении атаки ВСУ на резиденцию Путина
Средства российской ПВО 28-29 декабря отразили террористическую атаку 91 украинского беспилотника, которую Киев предпринял против резиденции президента РФ в... РИА Новости, 29.12.2025
Минобороны рассказало об отражении атаки ВСУ на резиденцию Путина
МО: ПВО сбила 91 украинский дрон, летевший на резиденцию Путина