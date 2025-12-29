Минобороны рассказало об отражении атаки ВСУ на резиденцию Путина

"В период с 28 по 29 декабря т.г. средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области", - говорится в сообщении.