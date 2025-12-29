Силы ПВО за ночь уничтожили 89 украинских беспилотников

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 28 декабря до 7.00 мск 29 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 БПЛА – над территорией Брянской области, 18 БПЛА – над территорией Новгородской области, 11 БПЛА – над территорией Республики Адыгея, семь БПЛА – над территорией Краснодарского края, один БПЛА – над акваторией Азовского моря, один БПЛА – над территорией Орловской области, один БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении ведомства.
