Силы ПВО за неделю уничтожили 1651 украинский беспилотник

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила по меньшей мере 1651 украинский беспилотник над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 15 по 21 декабря ПВО России всего перехватила не менее 1377 украинских дронов.