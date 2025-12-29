https://ria.ru/20251229/putin-2065512310.html
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума
2025-12-29T21:06:00+03:00
2025-12-29T21:06:00+03:00
2025-12-29T21:23:00+03:00
владимир путин
россия
алексей оверчук
общество
россия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума ежегодно, председателем оргкомитета назначен вице-премьер Алексей Оверчук, соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовой информации.
"В целях обеспечения благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для жизни, а также содействия международному сотрудничеству по вопросам развития муниципальных образований постановляю: Установить, что Международный муниципальный форум проводится ежегодно", - говорится в документе.
Российский лидер поручил образовать оргкомитет по подготовке и проведению форума, а также утвердил соответствующее положение.
"Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению Международного муниципального форума заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука А.Л.", - написано в указе.