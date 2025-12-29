Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 29.12.2025 (обновлено: 21:23 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/putin-2065512310.html
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума ежегодно, председателем оргкомитета назначен вице-премьер... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:06:00+03:00
2025-12-29T21:23:00+03:00
владимир путин
россия
алексей оверчук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065512212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, алексей оверчук, общество
Владимир Путин, Россия, Алексей Оверчук, Общество
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума

Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума ежегодно

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума ежегодно, председателем оргкомитета назначен вице-премьер Алексей Оверчук, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"В целях обеспечения благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для жизни, а также содействия международному сотрудничеству по вопросам развития муниципальных образований постановляю: Установить, что Международный муниципальный форум проводится ежегодно", - говорится в документе.
Российский лидер поручил образовать оргкомитет по подготовке и проведению форума, а также утвердил соответствующее положение.
"Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению Международного муниципального форума заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука А.Л.", - написано в указе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Вчера, 21:04
 
Владимир ПутинРоссияАлексей ОверчукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала