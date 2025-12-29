https://ria.ru/20251229/putin-2065512212.html
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Международный фестиваль молодежи пройдет в сентябре 2026 года в Екатеринбурге, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:04:00+03:00
2025-12-29T21:04:00+03:00
2025-12-29T21:20:00+03:00
екатеринбург
общество
россия
владимир путин
