21:04 29.12.2025 (обновлено: 21:20 29.12.2025)
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге
екатеринбург
общество
россия
владимир путин
екатеринбург
россия
екатеринбург, общество, россия, владимир путин
Екатеринбург, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге в 2026 ш

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Международный фестиваль молодежи пройдет в сентябре 2026 года в Екатеринбурге, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"О проведении Международного фестиваля молодежи в 2026 году. В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю: Провести в сентябре 2026 году в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи", - говорится в документе.
ЕкатеринбургОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
