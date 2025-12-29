Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
19:14 29.12.2025 (обновлено: 22:15 29.12.2025)
Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
Президент Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году. РИА Новости, 29.12.2025
общество
россия
владимир путин
россия
РИА Новости
Новости
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

Путин подписал указ о призыве в армию в 2026 году 261 тысячи человек

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году.
"Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Круглогодичный призыв в 2026-м будет проходить впервые. Отправка военнообязанных к месту службы при этом будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Срок явки по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в едином реестре. Военкоматы вправе выдавать выписки из него. Их могут получить граждане, которые должны встать на воинский учет впервые, те, кто уже состоят, а также те, кто на учет еще не встали, но обязаны это сделать.
Организацией медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора будет заниматься призывная комиссия.
Общество Россия Владимир Путин
 
 
