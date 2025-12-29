Путин подписал указ о проведении ежегодной недели космоса

"В целях популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космической деятельностью, постановляю: 1. Проводить ежегодно, начиная с 2026 года, с 6 по 12 апреля в Российской Федерации неделю космоса", - говорится в документе.