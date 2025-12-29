https://ria.ru/20251229/putin-2065497540.html
Путин подписал указ о проведении ежегодной недели космоса
Путин подписал указ о проведении ежегодной недели космоса - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал указ о проведении ежегодной недели космоса
Президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране неделю космоса, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:13:00+03:00
2025-12-29T19:13:00+03:00
2025-12-29T19:35:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране неделю космоса, соответствующий указ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космической деятельностью, постановляю: 1. Проводить ежегодно, начиная с 2026 года, с 6 по 12 апреля в Российской Федерации неделю космоса", - говорится в документе.
Кроме того, согласно указу, правительство РФ
обязано образовать оргкомитет по проведению недели космоса, обеспечить разработку и утверждение основных мероприятий по ее проведению.
Председателем оргкомитета Путин
назначил первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова
.
Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендуется осуществлять необходимые мероприятия в рамках недели космоса.
Указ, опубликованный 19 декабря 2025 года, вступает в силу со дня его подписания.