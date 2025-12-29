Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о проведении ежегодной недели космоса - РИА Новости, 29.12.2025
19:13 29.12.2025 (обновлено: 19:35 29.12.2025)
Путин подписал указ о проведении ежегодной недели космоса
Путин подписал указ о проведении ежегодной недели космоса - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал указ о проведении ежегодной недели космоса
Президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране неделю космоса, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 29.12.2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о проведении ежегодной недели космоса

Путин подписал указ о проведении ежегодно с 6 по 12 апреля недели космоса

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране неделю космоса, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космической деятельностью, постановляю: 1. Проводить ежегодно, начиная с 2026 года, с 6 по 12 апреля в Российской Федерации неделю космоса", - говорится в документе.
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
