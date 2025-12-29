https://ria.ru/20251229/putin-2065496543.html
Телефонный разговор Путина и Трампа стал десятым с начала года
Телефонный разговор Путина и Трампа стал десятым с начала года - РИА Новости, 29.12.2025
Телефонный разговор Путина и Трампа стал десятым с начала года
Новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал десятым с начала 2025 года. РИА Новости, 29.12.2025
Телефонный разговор Путина и Трампа стал десятым с начала года
Новый телефонный разговор Путина и Трампа стал десятым с начала 2025 года