Телефонный разговор Путина и Трампа стал десятым с начала года - РИА Новости, 29.12.2025
19:07 29.12.2025
Телефонный разговор Путина и Трампа стал десятым с начала года
Новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал десятым с начала 2025 года. РИА Новости, 29.12.2025
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
мирный план сша по украине
2025
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мирный план сша по украине
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал десятым с начала 2025 года.
Белый дом ранее сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он прошел положительно.
Последний раз лидеры общались накануне. Тогда они условились провести новый разговор по итогам встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.
До этого лидеры созванивались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа и 16 октября.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Западе высмеяли странную реакцию Зеленского на слова Трампа о Путине
