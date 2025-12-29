https://ria.ru/20251229/putin-2065486507.html
Путин наградил медалью зампрокурора Подмосковья
Путин наградил медалью зампрокурора Подмосковья - РИА Новости, 29.12.2025
Путин наградил медалью зампрокурора Подмосковья
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени заместителя прокурора Московской области Сергея Рокитянского,... РИА Новости, 29.12.2025
Путин наградил медалью зампрокурора Подмосковья
