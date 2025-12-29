Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил медалью зампрокурора Подмосковья - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/putin-2065486507.html
Путин наградил медалью зампрокурора Подмосковья
Путин наградил медалью зампрокурора Подмосковья - РИА Новости, 29.12.2025
Путин наградил медалью зампрокурора Подмосковья
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени заместителя прокурора Московской области Сергея Рокитянского,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T18:25:00+03:00
2025-12-29T18:25:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
https://ria.ru/20251224/orden-2064253781.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), владимир путин, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Общество
Путин наградил медалью зампрокурора Подмосковья

Путин наградил медалью "За заслуги перед Отечеством" зампрокурора Рокитянского

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени заместителя прокурора Московской области Сергея Рокитянского, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"О награждении государственными наградами... Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Рокитянского Сергея Георгиевича - заместителя прокурора Московской области", - говорится в документе.
Кроме того, указом президента почетное звание "Заслуженный работник прокуратуры Российской федерации" присвоено проректору "Университета прокуратуры Российской Федерации" Наталье Субановой.
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством"
24 декабря, 10:10
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала