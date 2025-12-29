Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил военному прокурору ЦВО звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 29.12.2025 (обновлено: 17:47 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/putin-2065478585.html
Путин присвоил военному прокурору ЦВО звание генерал-лейтенанта
Путин присвоил военному прокурору ЦВО звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 29.12.2025
Путин присвоил военному прокурору ЦВО звание генерал-лейтенанта
Президент РФ Владимир Путин присвоил военному прокурору Центрального военного округа Константину Ольховатенко звание генерал-лейтенанта юстиции, соответствующий РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:46:00+03:00
2025-12-29T17:47:00+03:00
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063900483.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Путин присвоил военному прокурору ЦВО звание генерал-лейтенанта

Путин присвоил генерал-лейтенанту юстиции Ольховатенко звание генерал-лейтенанта

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил военному прокурору Центрального военного округа Константину Ольховатенко звание генерал-лейтенанта юстиции, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить воинские звания военнослужащим органов военной прокуратуры: генерал-лейтенанта юстиции - Ольховатенко Константину Владимировичу", - говорится в документе.
Также Путин присвоил звание генерал-майора юстиции первому заместителю военного прокурора Московского военного округа Дмитрию Симонову.
Кроме того, присвоены классные чины работникам органов и организаций прокуратуры РФ. Так, чина государственного советника юстиции 2 класса удостоен ректор Университета прокуратуры РФ Игорь Мацкевич, а замначальника управления Генпрокуратуры по ЦФО Александр Сидоров - чина государственного советника юстиции 3 класса.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин присвоил шестой армии ВВС И ПВО звание "гвардейская"
22 декабря, 17:16
 
РоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала