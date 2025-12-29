Путин присвоил военному прокурору ЦВО звание генерал-лейтенанта

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил военному прокурору Центрального военного округа Константину Ольховатенко звание генерал-лейтенанта юстиции, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить воинские звания военнослужащим органов военной прокуратуры: генерал-лейтенанта юстиции - Ольховатенко Константину Владимировичу", - говорится в документе.
Также Путин присвоил звание генерал-майора юстиции первому заместителю военного прокурора Московского военного округа Дмитрию Симонову.
Кроме того, присвоены классные чины работникам органов и организаций прокуратуры РФ. Так, чина государственного советника юстиции 2 класса удостоен ректор Университета прокуратуры РФ Игорь Мацкевич, а замначальника управления Генпрокуратуры по ЦФО Александр Сидоров - чина государственного советника юстиции 3 класса.
Путин присвоил шестой армии ВВС И ПВО звание "гвардейская"
22 декабря, 17:16