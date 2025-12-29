Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии им. Петровского

"За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного научного учреждения "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, город Москва", - говорится в документе.