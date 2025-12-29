https://ria.ru/20251229/putin-2065469473.html
Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии им. Петровского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии имени академика Петровского, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 29.12.2025
Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии имени Петровского