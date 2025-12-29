Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии им. Петровского
17:10 29.12.2025
Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии им. Петровского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии имени академика Петровского, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 29.12.2025
Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии им. Петровского

Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии имени Петровского

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии имени академика Петровского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного научного учреждения "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, город Москва", - говорится в документе.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин вручил Захаровой орден "За заслуги перед Отечеством"
24 декабря, 17:15
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
