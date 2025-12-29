Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом одно из ключевых предприятий "Росатома" - РИА Новости, 29.12.2025
17:08 29.12.2025 (обновлено: 17:28 29.12.2025)
Путин наградил орденом одно из ключевых предприятий "Росатома"
Путин наградил орденом одно из ключевых предприятий "Росатома" - РИА Новости, 29.12.2025
Путин наградил орденом одно из ключевых предприятий "Росатома"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" одно из ключевых предприятий "Росатома" - "Гидропресс", соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 29.12.2025
общество, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Общество, Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин наградил орденом одно из ключевых предприятий "Росатома"

Путин наградил орденом "За доблестный труд" одно из предприятий "Росатома"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" одно из ключевых предприятий "Росатома" - "Гидропресс", соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"О награждении государственными наградами... Орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Ордена трудового Красного знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "Гидропресс", Московская область", - говорится в документе.
"Гидропресс" - главный конструктор ядерных энергетических установок с реакторами типа ВВЭР, составляющими основу отечественного парка АЭС и экспортной продукции "Росатома" в области атомных станций.
С той же формулировкой ордена Александра Невского удостоено еще одно стратегически важное предприятие "Росатома" - "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля."
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин наградил орденами Дружбы Галицкого и Гаджиева
ОбществоРоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
