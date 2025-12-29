https://ria.ru/20251229/putin-2065469175.html
Путин наградил орденом одно из ключевых предприятий "Росатома"
29.12.2025

Путин наградил орденом одно из ключевых предприятий "Росатома"
Путин наградил орденом одно из ключевых предприятий "Росатома"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" одно из ключевых предприятий "Росатома" - "Гидропресс", соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 29.12.2025
