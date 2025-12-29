Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025

Путин поручил продолжить работу по созданию зоны безопасности в приграничье
16:50 29.12.2025
Путин поручил продолжить работу по созданию зоны безопасности в приграничье
Путин поручил продолжить работу по созданию зоны безопасности в приграничье - РИА Новости, 29.12.2025
Путин поручил продолжить работу по созданию зоны безопасности в приграничье
Президент РФ Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов. РИА Новости, 29.12.2025
2025
безопасность, россия, сумская область, владимир путин
Безопасность, Россия, Сумская область, Владимир Путин
Путин поручил продолжить работу по созданию зоны безопасности в приграничье

Путин поручил продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов.
Генерал-полковник ВС РФ, командующий группировкой "Север" Евгений Никифоров доложил в понедельник Путину, что полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту.
"Это очень важная задача, поскольку обеспечивает безопасность приграничных регионов России. И в 2026 году, безусловно, нужно эту работу продолжить", - сказал Путин, комментируя доклад военнослужащих по созданию зоны безопасности.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Командующий "Севера" рассказал о полосе безопасности в Сумской области
БезопасностьРоссияСумская областьВладимир Путин
 
 
