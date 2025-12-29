https://ria.ru/20251229/putin-2065464712.html
Путин поручил продолжить работу по созданию зоны безопасности в приграничье
Путин поручил продолжить работу по созданию зоны безопасности в приграничье
Президент РФ Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов. РИА Новости, 29.12.2025
Путин поручил продолжить работу по созданию зоны безопасности в приграничье
