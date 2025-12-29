https://ria.ru/20251229/putin-2065463704.html
Путин оценил перспективы полного освобождения Донбасса
Путин оценил перспективы полного освобождения Донбасса - РИА Новости, 29.12.2025
Путин оценил перспективы полного освобождения Донбасса
Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке создают условия для дальнейшего наступления в Донбассе, заявил Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 29.12.2025
Путин оценил перспективы полного освобождения Донбасса
