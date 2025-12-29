https://ria.ru/20251229/putin-2065462825.html
Освобождение новых регионов идет по плану, заявил Путин
Освобождение новых регионов идет по плану, заявил Путин - РИА Новости, 29.12.2025
Освобождение новых регионов идет по плану, заявил Путин
Выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей осуществляется поэтапно в соответствии с планом СВО, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
владимир путин
Путин: освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей идет по плану