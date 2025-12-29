https://ria.ru/20251229/putin-2065458486.html
Путин поблагодарил российских военных и поздравил с наступающим Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных за доблестную службу и поздравил с наступающим Новым годом. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:33:00+03:00
2025-12-29T16:33:00+03:00
2025-12-29T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
донбасс
россия
владимир путин
херсонская область
донбасс
россия
Путин поблагодарил военных за доблестную службу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне специальной военной операции.
2025-12-29T16:33
true
PT0M48S
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Донбасс, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил российских военных и поздравил с наступающим Новым годом
