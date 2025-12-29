Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил российских военных и поздравил с наступающим Новым годом
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 29.12.2025 (обновлено: 17:00 29.12.2025)
Путин поблагодарил российских военных и поздравил с наступающим Новым годом
Путин поблагодарил российских военных и поздравил с наступающим Новым годом - РИА Новости, 29.12.2025
Путин поблагодарил российских военных и поздравил с наступающим Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных за доблестную службу и поздравил с наступающим Новым годом. РИА Новости, 29.12.2025
Путин поблагодарил военных за доблестную службу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне специальной военной операции.
Путин поблагодарил российских военных и поздравил с наступающим Новым годом

Путин поблагодарил российских военных за службу и поздравил с Новым годом

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных за доблестную службу и поздравил с наступающим Новым годом.
Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО высказал слова благодарности всем российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на линии фронта.
"Безусловно, в успехах на фронте российских вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой. Хочу к ним напрямую обратиться... Уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству. И поздравляю с наступающим Новым годом", - сказал глава государства в ходе совещания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДонбассРоссияВладимир Путин
 
 
