Путин поручил продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планом - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 29.12.2025 (обновлено: 16:45 29.12.2025)
Путин поручил продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планом
Путин поручил продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планом
Президент РФ Владимир Путин поручил российским военнослужащим продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планами Генштаба. РИА Новости, 29.12.2025
владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Путин поручил продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планом

Путин поручил военнослужащим продолжить выполнение задач СВО по плану Генштаба

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил российским военнослужащим продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планами Генштаба.
"Командующие группировками войск доложили сейчас обстановку, и прошу продолжить выполнение задач специальной военной операции в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба", - сказал Путин в понедельник в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Путин поблагодарил военных за доблестную службу - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин поблагодарил российских военных и поздравил с наступающим Новым годом
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
