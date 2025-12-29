https://ria.ru/20251229/putin-2065458272.html
Путин поручил продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планом
Путин поручил продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планом - РИА Новости, 29.12.2025
Путин поручил продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планом
Президент РФ Владимир Путин поручил российским военнослужащим продолжить выполнение задач СВО в соответствии с планами Генштаба. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:33:00+03:00
2025-12-29T16:33:00+03:00
2025-12-29T16:45:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
