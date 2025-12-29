https://ria.ru/20251229/putin-2065456008.html
Путин поблагодарил всех российских военных на линии фронта в зоне СВО
Путин поблагодарил всех российских военных на линии фронта в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2025
Путин поблагодарил всех российских военных на линии фронта в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:31:00+03:00
2025-12-29T16:31:00+03:00
2025-12-29T16:43:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
