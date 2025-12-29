Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил всех российских военных на линии фронта в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 29.12.2025
Путин поблагодарил всех российских военных на линии фронта в зоне СВО
Путин поблагодарил всех российских военных на линии фронта в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2025
Путин поблагодарил всех российских военных на линии фронта в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 29.12.2025
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне специальной военной операции.
"Я хочу сказать слова благодарности, еще раз, всем российским военнослужащим, в настоящее время выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на линии фронта", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил Путин
