https://ria.ru/20251229/putin-2065454592.html
Нужно пресекать попытки ВСУ помешать ВС России в Купянске, заявил Путин
Нужно пресекать попытки ВСУ помешать ВС России в Купянске, заявил Путин - РИА Новости, 29.12.2025
Нужно пресекать попытки ВСУ помешать ВС России в Купянске, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно пресекать попытки ВСУ помешать ВС РФ в Купянске. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:28:00+03:00
2025-12-29T16:28:00+03:00
2025-12-29T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059083983_0:0:1463:824_1920x0_80_0_0_c2163e349553de2ae78ba69452268870.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059083983_159:0:1402:932_1920x0_80_0_0_0cdd3d23a6564b6407ebb6c3f51eb1b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Нужно пресекать попытки ВСУ помешать ВС России в Купянске, заявил Путин
Путин: нужно пресекать попытки ВСУ помешать ВС РФ в Купянске