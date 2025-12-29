https://ria.ru/20251229/putin-2065453378.html
Путин: ВС России должны продолжить обеспечивать безопасность приграничья
Путин: ВС России должны продолжить обеспечивать безопасность приграничья - РИА Новости, 29.12.2025
Путин: ВС России должны продолжить обеспечивать безопасность приграничья
Вооруженным силам РФ необходимо продолжить обеспечивать безопасность приграничных регионов России в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:26:00+03:00
2025-12-29T16:26:00+03:00
2025-12-29T16:34:00+03:00
россия
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251229/svo-2065456262.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин: ВС России должны продолжить обеспечивать безопасность приграничья
Путин: ВС РФ должны продолжить обеспечивать безопасность приграничных регионов