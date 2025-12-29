https://ria.ru/20251229/putin-2065453231.html
Путин назвал работу "Южной" группировки в зоне СВО эффективной
Путин назвал работу "Южной" группировки в зоне СВО эффективной - РИА Новости, 29.12.2025
Путин назвал работу "Южной" группировки в зоне СВО эффективной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что южная группировка ВС РФ работает уверенно и эффективно в зоне СВО. РИА Новости, 29.12.2025
Путин назвал работу "Южной" группировки в зоне СВО эффективной
Путин: "Южная" группировка работает уверенно и эффективно в зоне СВО