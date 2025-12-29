https://ria.ru/20251229/putin-2065449484.html
Ситуация в зоне действий "Востока" развивается благоприятно, заявил Путин
Ситуация в зоне боевой работы группировки "Восток" развивается благоприятно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:19:00+03:00
2025-12-29T16:19:00+03:00
2025-12-29T16:35:00+03:00
