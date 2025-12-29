Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в зоне действий "Востока" развивается благоприятно, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 29.12.2025 (обновлено: 16:35 29.12.2025)
Ситуация в зоне действий "Востока" развивается благоприятно, заявил Путин
Ситуация в зоне боевой работы группировки "Восток" развивается благоприятно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:19:00+03:00
2025-12-29T16:35:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
владимир путин, безопасность, россия, запорожская область
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ситуация в зоне боевой работы группировки "Восток" развивается благоприятно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки "Восток" в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
