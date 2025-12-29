Рейтинг@Mail.ru
"Центр" развивает наступление в направлении госграницы в ДНР, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 29.12.2025 (обновлено: 16:32 29.12.2025)
"Центр" развивает наступление в направлении госграницы в ДНР, заявил Путин
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группировка войск "Центр" развивает наступление в направлении госграницы в ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Группировка войск "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова завершает ликвидацию окруженной там группировки ВСУ и одновременно развивает наступление в направлении государственной границы, границы Донецкой Народной Республики", - сказал глава государства в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала