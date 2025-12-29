https://ria.ru/20251229/putin-2065446812.html
Путин предложил заслушать доклады командующих группировок войск
Путин предложил заслушать доклады командующих группировок войск - РИА Новости, 29.12.2025
Путин предложил заслушать доклады командующих группировок войск
Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании заслушать доклады командующих группировок войск в зоне СВО и обсудить планы на перспективу. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:14:00+03:00
2025-12-29T16:14:00+03:00
2025-12-29T16:19:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065085171.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин предложил заслушать доклады командующих группировок войск
Путин предложил заслушать доклады командующих группировок войск в зоне СВО