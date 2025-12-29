https://ria.ru/20251229/putin-2065446489.html
Путин на совещании обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения
Путин на совещании обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 29.12.2025
Путин на совещании обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения
Президент РФ Владимир Путин на совещании в понедельник предложил обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения. РИА Новости, 29.12.2025
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Путин на совещании обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения
