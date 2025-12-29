Рейтинг@Mail.ru
Путин на совещании обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 29.12.2025 (обновлено: 16:21 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/putin-2065446489.html
Путин на совещании обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения
Путин на совещании обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 29.12.2025
Путин на совещании обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения
Президент РФ Владимир Путин на совещании в понедельник предложил обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:12:00+03:00
2025-12-29T16:21:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
https://ria.ru/20251229/soveschanie-2065445386.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Путин на совещании обсудил состояние дел на линии боевого соприкосновения

Путин предложил обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании в понедельник предложил обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения.
"Мы сегодня проведем очередное совещание, посвященное развитию обстановки в зоне специальной военной операции. Наша встреча проходит в преддверии Нового года. Это время, когда традиционно подводятся результаты работы в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны. Министр обороны довольно подробно остановился на результатах, достигнутых в уходящем 2025 году, и начальник генерального штаба тоже сделал это. Сегодня основное внимание уделим текущему состоянию дела на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин собрал совещание по ситуации в зоне СВО
Вчера, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала