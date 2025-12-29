https://ria.ru/20251229/putin-2065427428.html
Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда при ОБСЕ
Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда при ОБСЕ - РИА Новости, 29.12.2025
Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда при ОБСЕ
Президент России Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от обязанностей постпреда РФ при ОБСЕ, назначив его постпредом при уставных и иных органах СНГ,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:48:00+03:00
2025-12-29T14:48:00+03:00
2025-12-29T14:53:00+03:00
россия
обсе
снг
минск
александр лукашевич
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931751355_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82373418aa11ab0b3fe5ca56a7728383.jpg
https://ria.ru/20251229/postpred-2065427207.html
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931751355_37:0:1174:853_1920x0_80_0_0_fbe109ac65534c5516096e8f18e1a35a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, снг, минск, александр лукашевич, владимир путин
Россия, ОБСЕ, СНГ, Минск, Александр Лукашевич, Владимир Путин
Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда при ОБСЕ
Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда России при ОБСЕ