Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда при ОБСЕ - РИА Новости, 29.12.2025
14:48 29.12.2025 (обновлено: 14:53 29.12.2025)
Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда при ОБСЕ
Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда при ОБСЕ - РИА Новости, 29.12.2025
Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда при ОБСЕ
Президент России Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от обязанностей постпреда РФ при ОБСЕ, назначив его постпредом при уставных и иных органах СНГ,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:48:00+03:00
2025-12-29T14:53:00+03:00
россия
обсе
снг
минск
александр лукашевич
владимир путин
россия
минск
2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, обсе, снг, минск, александр лукашевич, владимир путин
Россия, ОБСЕ, СНГ, Минск, Александр Лукашевич, Владимир Путин
Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда при ОБСЕ

Путин освободил Лукашевича от обязанностей постпреда России при ОБСЕ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Александра Лукашевича от обязанностей постпреда РФ при ОБСЕ, назначив его постпредом при уставных и иных органах СНГ, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Лукашевича Александра Казимировича постоянным представителем Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств в Минске, Республика Белоруссия", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил Лукашевича от обязанностей постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
РоссияОБСЕСНГМинскАлександр ЛукашевичВладимир Путин
 
 
