Путин наградил почетной грамотой Каприна и Ревишвили - РИА Новости, 29.12.2025
14:48 29.12.2025
Путин наградил почетной грамотой Каприна и Ревишвили
Президент России Владиимир Путин наградил Почетной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главного онколога Минздрава РИА Новости, 29.12.2025
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владиимир Путин наградил Почетной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна и главного внештатного специалиста хирурга и эндоскописта Минздрава РФ Амирана Ревишвили, следует из распоряжения президента РФ.
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации: Каприна Андрея Дмитриевича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии", Ревишвили Амирана Шотаевича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В.Вишневского", - говорится в документе.
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность
Путин наградил врачей Камчатского края за самоотверженность
15 сентября, 17:18
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
