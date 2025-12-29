Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею расширить эксперимент с ИИ по сбору данных - РИА Новости, 29.12.2025
14:28 29.12.2025
Путин поддержал идею расширить эксперимент с ИИ по сбору данных
Путин поддержал идею расширить эксперимент с ИИ по сбору данных - РИА Новости, 29.12.2025
Путин поддержал идею расширить эксперимент с ИИ по сбору данных
Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных во всех 44 ведомствах. РИА Новости, 29.12.2025
технологии, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, владимир путин, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин поддержал идею расширить эксперимент с ИИ по сбору данных

Путин поддержал идею распространить эксперимент с ИИ на 44 ведомства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных во всех 44 ведомствах.
В понедельник глава государства принял в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева, который возглавляет комиссию Госсовета "Экономика данных". Воробьев сообщил, что эксперимент по внедрению искусственного интеллекта увенчался успехом, и предложил распространить его на все 44 ведомства.
"Давайте так и сделаем", - сказал Путин.
Как рассказал Воробьев, эксперимент позволил два раза снизить отчетность документов. Распространение такой практики на все ведомства, по словам Воробьева, позволит регионам меньше отчитываться, а федеральным органам власти – получать то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путин отметил внедрение в работу МЧС программ с элементами ИИ
27 декабря, 00:11
 
ТехнологиРоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВладимир ПутинИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
