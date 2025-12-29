https://ria.ru/20251229/putin-2065415697.html
Путин поддержал идею расширить эксперимент с ИИ по сбору данных
Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных во всех 44 ведомствах. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:28:00+03:00
технологии
россия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
россия
московская область (подмосковье)
Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ)
