Путин и Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье
14:21 29.12.2025
Путин и Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье
Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье. РИА Новости, 29.12.2025
Путин и Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье.
Президент в понедельник встретился с Воробьёвым в Кремле. Глава Подмосковья в том числе проинформировал президента о внедрении искусственного интеллекта и роботизации в региональную индустрию и логистику.
Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО
Вчера, 14:01
В области продолжают строить индустриальные парки, отметил Воробьев, - и при всех существующих вызовах они заполняются, резиденты готовы вкладывать деньги.
"Это авиастроение, это насосы, это платы "Росатома", это станки с ЧПУ. Считаем, что эту работу мы должны дальше продолжать, чтобы создавать рабочие места", - подчеркнул глава региона.
"Робототехника, да?" - уточнил Путин.
Воробьёв подтвердил это, отметив, что в Московской области есть очень большие логистические комплексы.
"Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей", - добавил глава региона.
На подмосковное ЖКХ выделят 62 миллиарда рублей, заявил Воробьев
22 декабря, 19:58
 
