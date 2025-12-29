Путин и Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье

В области продолжают строить индустриальные парки, отметил Воробьев, - и при всех существующих вызовах они заполняются, резиденты готовы вкладывать деньги.

Воробьёв подтвердил это, отметив, что в Московской области есть очень большие логистические комплексы.

"Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей", - добавил глава региона.