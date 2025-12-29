https://ria.ru/20251229/putin-2065413982.html
Путин спросил у Воробьева, как в Подмосковье работают с ветеранами СВО
Путин спросил у Воробьева, как в Подмосковье работают с ветеранами СВО - РИА Новости, 29.12.2025
Путин спросил у Воробьева, как в Подмосковье работают с ветеранами СВО
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поинтересовался, как в регионе организована работа по социальному... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:21:00+03:00
2025-12-29T14:21:00+03:00
2025-12-29T14:21:00+03:00
политика
москва
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065409154_0:135:3117:1888_1920x0_80_0_0_cdf610468f6641a8938e30ff60427154.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065408416.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065409154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1be77e7d72f3064ec90b4058f652a7b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев
Политика, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Андрей Воробьев
Путин спросил у Воробьева, как в Подмосковье работают с ветеранами СВО
Путин спросил у Воробьева, как в Подмосковье работают с семьями ветеранов СВО