Путин спросил у Воробьева, как в Подмосковье работают с ветеранами СВО

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поинтересовался, как в регионе организована работа по социальному сопровождению ветеранов специальной военной операции и их семей.

"Вот по соцкоординаторам, которые работают с семьями или с самими ребятами - как организована работа, нормально?", - сказал Путин в ходе встречи.