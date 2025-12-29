Рейтинг@Mail.ru
Путин спросил у Воробьева, как в Подмосковье работают с ветеранами СВО - РИА Новости, 29.12.2025
14:21 29.12.2025
Путин спросил у Воробьева, как в Подмосковье работают с ветеранами СВО
2025-12-29T14:21:00+03:00
2025-12-29T14:21:00+03:00
политика
москва
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
москва
россия
московская область (подмосковье)
политика, москва, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев
Политика, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Андрей Воробьев
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поинтересовался, как в регионе организована работа по социальному сопровождению ветеранов специальной военной операции и их семей.
Путин в понедельник принял в Кремле Воробьева.
"Вот по соцкоординаторам, которые работают с семьями или с самими ребятами - как организована работа, нормально?", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО
