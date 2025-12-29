Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 29.12.2025 (обновлено: 14:19 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/putin-2065408416.html
Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО
Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО - РИА Новости, 29.12.2025
Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Московской области Андрея Воробьева обратить внимание на вопросы, волнующие участников СВО и их семьи, - выплаты,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:01:00+03:00
2025-12-29T14:19:00+03:00
общество
владимир путин
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065408027_0:113:3110:1862_1920x0_80_0_0_e9677fcea86fff2aa1c6bbbc29746634.jpg
https://ria.ru/20251228/svo-2065179229.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065408027_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_35c4270c7c31aa34ed9fff58de6ac9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Владимир Путин, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО

Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО и их семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Московской области Андрея Воробьева обратить внимание на вопросы, волнующие участников СВО и их семьи, - выплаты, юридическая помощь и другие меры поддержки.
"Надо обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют самих ребят, которые вернулись из зоны боевых действий, и членов их семей. Это выплаты различного рода, это юридическая помощь и всякие другие меры поддержки. Я вас просил бы постоянно держать это под своим контролем", - сказал Путин в ходе встречи с губернатором Московской области.
Воробьев, в свою очередь, пообещал президенту РФ сделать все возможное, чтобы все семьи чувствовали заботу правительства.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон об учете службы добровольцами на СВО в пенсии
28 декабря, 14:59
 
ОбществоВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала