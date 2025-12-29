https://ria.ru/20251229/putin-2065390732.html
Путин в понедельник примет губернатора Подмосковья Воробьева
Путин в понедельник примет губернатора Подмосковья Воробьева
Путин в понедельник примет губернатора Подмосковья Воробьева
Президент России Владимир Путин в понедельник примет губернатора Московской области Андрея Воробьева, во второй половине дня возможны и другие мероприятия,...
политика
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
дмитрий песков
владимир путин
московская область (подмосковье)
россия
Путин в понедельник примет губернатора Подмосковья Воробьева
