Путин в понедельник примет губернатора Подмосковья Воробьева
29.12.2025
Путин в понедельник примет губернатора Подмосковья Воробьева
Президент России Владимир Путин в понедельник примет губернатора Московской области Андрея Воробьева, во второй половине дня возможны и другие мероприятия,... РИА Новости, 29.12.2025
Путин в понедельник примет губернатора Подмосковья Воробьева

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет губернатора Московской области Андрея Воробьева, во второй половине дня возможны и другие мероприятия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня президент примет губернатора Московской области Андрея Воробьева. Один из важнейших регионов нашей страны, и регулярно Воробьев докладывает главе государства о том, как обстоят дела в этом субъекте. И во второй половине дня тоже возможны мероприятия, о которых мы вас будем информировать", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала