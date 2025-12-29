https://ria.ru/20251229/putin-2065388864.html
Путин проведет рабочее совещание
Путин проведет рабочее совещание - РИА Новости, 29.12.2025
Путин проведет рабочее совещание
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочее совещание, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:51:00+03:00
2025-12-29T12:51:00+03:00
2025-12-29T13:07:00+03:00
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
политика, владимир путин
Путин проведет рабочее совещание
