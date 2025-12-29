Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/putin-2065349872.html
Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов
Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов
Президент России Владимир Путин подписал закон об унификации процедуры проведения имущественных торгов, позволяющий проводить их по единым правилам... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:35:00+03:00
2025-12-29T11:35:00+03:00
россия
владимир путин
алексей говырин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065288264.html
https://ria.ru/20251229/zhkkh-2065346092.html
https://ria.ru/20251229/putin-2065332256.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, алексей говырин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Россия, Владимир Путин, Алексей Говырин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов

Путин подписал закон о единых правилах проведения имущественных торгов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об унификации процедуры проведения имущественных торгов, позволяющий проводить их по единым правилам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Документ был подготовлен по поручению президента России и направлен на повышение уровня конкуренции на торгах, обеспечение равного доступа к государственному и муниципальному имуществу, снижение издержек участников торгов. Он унифицирует с 1 июля 2026 года процедуры допуска к участию в имущественных торгах и устанавливает единый порядок их организации и проведения.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах
Вчера, 11:17
Как пояснял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, смысл изменений сводится к тому, что в федеральном регулировании закрепится единый порядок проведения процедур торгов и участия предпринимателей в таких торгах. Законом вводятся базовые ориентиры для самих торгов: от принципов проведения до минимальных сроков размещения извещения о торгах. Отдельный акцент делается на переход к электронному формату.
Согласно закону, торги будут проводиться на электронных площадках, определенных правительством РФ. Информация о заключенном договоре будет включаться в государственную информационную систему "Торги". А для фиксации нарушений в ходе торгов будет использоваться государственная информационная система "Независимый регистратор", которая уже применяется при проведении госзакупок.
Одновременно определяются полномочия организатора торгов и оператора электронной площадки. Участники торгов будут вносить задаток, если федеральными законами не предусмотрен иной способ обеспечения заявки на участие в них. При этом закрепляется положение о недопустимости взимания платы за участие в торгах в пользу оператора электронной площадки.
Также вводится обязанность заключать договор с участником торгов, занявшим второе место, если победитель уклоняется от заключения договора. Помимо этого, определяются случаи, когда торги признаются несостоявшимися. А также вводится десятидневный мораторий на заключение договора по итогам торгов, чтобы заинтересованные лица могли обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон, повышающий эффективность инвестиций в ЖКХ
Вчера, 11:25
Торги, решения о проведении которых были приняты до 1 июля 2026 года, будут проводиться в порядке, действующем до этой даты. С 1 января 2027 года при проведении электронных торгов на сайте торгов и электронной площадке будет осуществляться мониторинг доступности (работоспособности) электронной площадки; фиксация, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий или бездействия участников и организатора торгов, оператора электронной площадки.
ФАС России ранее обращала внимание, что в настоящее время правила проведения отраслевых торгов регламентируют свыше 50 нормативных правовых актов. При этом большинство регламентирующих актов не предусматривают проведения торгов в электронной форме. Многообразие подходов и процедур может усложнять процесс торгов и снижать конкуренцию, что приводит к недополучению средств бюджетами всех уровней, отмечало ведомство.
Принятие закона позволит упростить процедуру предоставления имущества, снизить количество нарушений, увеличить поступления от реализованного имущества в бюджеты всех уровней и обеспечит возможность планировать их объем, считает ФАС.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о государственных информационных системах
Вчера, 11:08
 
РоссияВладимир ПутинАлексей ГовыринФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала