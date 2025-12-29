Путин прислал венок на прощание с Верой Алентовой

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с народной артисткой России Верой Алентовой, передает корреспондент РИА Новости.
Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Ранее Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Алентовой, отметив, что та была душевно щедрым человеком, играла талантливо, многие годы посвятила театру.
Церемония прощания с актрисой началась в 11.00 мск в театре имени Пушкина. Затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.