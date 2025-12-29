Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 29.12.2025 (обновлено: 11:17 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/putin-2065338754.html
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:16:00+03:00
2025-12-29T11:17:00+03:00
общество
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
https://ria.ru/20251228/zakony-2065189574.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК

Путин утвердил статус ветерана боевых действий для сотрудников СК и прокуратуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют свои служебные обязанности на территории России или других государств в период проведения там боевых действий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается статус ветерана боевых действий для граждан, исполнявшим в соответствии с решениями органов прокуратуры РФ или СК РФ свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.
Также в соответствии с принятой нормой предусмотрено отнесение к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников СК, исполнявших свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал пакет законов, в том числе о MAX и добровольцах на СВО
28 декабря, 16:11
 
ОбществоРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала