Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК

Законом устанавливается статус ветерана боевых действий для граждан, исполнявшим в соответствии с решениями органов прокуратуры РФ или СК РФ свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.