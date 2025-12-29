https://ria.ru/20251229/putin-2065338754.html
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:16:00+03:00
общество
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК
Путин утвердил статус ветерана боевых действий для сотрудников СК и прокуратуры