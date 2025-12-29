Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/putin-2065335700.html
Путин подписал закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора
Путин подписал закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приоритетную возможность готовить специалистов в рамках целевого набора получили в том числе... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:12:00+03:00
2025-12-29T11:12:00+03:00
россия
республика крым
севастополь
владимир путин
ирина яровая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251229/studbilet-2065297135.html
https://ria.ru/20251225/gosduma-2064492075.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, севастополь, владимир путин, ирина яровая, госдума рф
Россия, Республика Крым, Севастополь, Владимир Путин, Ирина Яровая, Госдума РФ
Путин подписал закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора

Путин подписал закон о расширении перечня заказчиков целевого набора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приоритетную возможность готовить специалистов в рамках целевого набора получили в том числе участники свободных экономических зон (СЭЗ), созданных на территории новых регионов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Такую возможность получили участники СЭЗ в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях; стратегические предприятия, сельхозпроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, производители лекарственных средств.
Студенческий билет - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о введении электронного студбилета и зачетки
Вчера, 09:47
Закон устанавливает приоритетный прием на целевые места для сельской молодежи, готовой после обучения вернуться в села и малые города. При этом выпускники агропромышленных классов будут в приоритете по приему на целевое обучение в вузы в том случае, если после обучения они вернутся работать в села и в малые города.
Как сообщала журналистам вице-спикер Госдумы, автор закона Ирина Яровая, таким образом повышается привлекательность этих профессий для выпускников и заинтересованность работодателей, создаются стимулы к развитию новых территорий и стратегически важных отраслей.
По словам Яровой, новый открытый механизм целевого набора, который вступил в силу с 2024 года, показал свою востребованность и эффективность.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам
25 декабря, 04:08
 
РоссияРеспублика КрымСевастопольВладимир ПутинИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала