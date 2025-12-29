Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о государственных информационных системах - РИА Новости, 29.12.2025
11:08 29.12.2025
Путин подписал закон о государственных информационных системах
Путин подписал закон о государственных информационных системах
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении видов и критериев государственных информационных систем (ГИС), соответствующий документ размещен... РИА Новости, 29.12.2025
россия
владимир путин
россия
2025
1920
1920
true
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о государственных информационных системах

Путин подписал закон о видах и критериях государственных информационных систем

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении видов и критериев государственных информационных систем (ГИС), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливаются виды государственных информационных систем – федеральные и региональные. Закрепляется перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для их создания.
Путин подписал закон о подтверждении возраста через MAX при покупке табака
Вчера, 11:03
Также госорганы в целях организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения своей деятельности смогут создавать информационные системы, не являющиеся государственными. Такие информационные системы создаются на основании правовых актов государственных органов.
Требования к порядку создания и эксплуатации иных информационных систем государственных органов установит правительство РФ.
Для обеспечения создания и эксплуатации ГИС государственных органов допускается использование технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, установленном правительством РФ.
Операторы ГИС государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений обязаны в порядке, определенном ФСБ России, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в указанных информационных системах информации.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Белоусов рассказал о сервисах единой информационной системы Минобороны
17 декабря, 18:50
Заголовок открываемого материала