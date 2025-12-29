https://ria.ru/20251229/putin-2065332256.html
Путин подписал закон о государственных информационных системах
Путин подписал закон о государственных информационных системах - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о государственных информационных системах
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении видов и критериев государственных информационных систем (ГИС), соответствующий документ размещен... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:08:00+03:00
2025-12-29T11:08:00+03:00
2025-12-29T11:08:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065329694.html
https://ria.ru/20251217/minoborony-2062748157.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин подписал закон о государственных информационных системах
Путин подписал закон о видах и критериях государственных информационных систем
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении видов и критериев государственных информационных систем (ГИС), соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливаются виды государственных информационных систем – федеральные и региональные. Закрепляется перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для их создания.
Также госорганы в целях организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения своей деятельности смогут создавать информационные системы, не являющиеся государственными. Такие информационные системы создаются на основании правовых актов государственных органов.
Требования к порядку создания и эксплуатации иных информационных систем государственных органов установит правительство РФ
.
Для обеспечения создания и эксплуатации ГИС государственных органов допускается использование технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, установленном правительством РФ.
Операторы ГИС государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений обязаны в порядке, определенном ФСБ
России, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в указанных информационных системах информации.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.