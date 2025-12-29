Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о подтверждении возраста через MAX при покупке табака
11:03 29.12.2025 (обновлено: 17:22 29.12.2025)
Путин подписал закон о подтверждении возраста через MAX при покупке табака
Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста с помощью платформы Max при покупке табака, алкоголя или энергетиков.
общество, россия, владимир путин, сергей боярский, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Боярский, Госдума РФ
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста с помощью платформы Max при покупке табака, алкоголя или энергетиков. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Он вносит в ряд федеральных законов точечные изменения, согласно которым с помощью Мах можно будет подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя, энергетиков, а также информационной продукции; при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения; при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.
Закон также вводит внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов.
Кроме того, уточняется порядок регистрации доменных имен. Она будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов доменных имен, за исключением регистрации доменных имен госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства.
При этом зарегистрировать доменное имя можно будет только после прохождения лицом, на которое регистрируется имя, идентификации ЕСИА, уточнял глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
