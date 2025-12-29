Путин подписал закон о подтверждении возраста через MAX при покупке табака

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста с помощью платформы Max при покупке табака, алкоголя или энергетиков. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Он вносит в ряд федеральных законов точечные изменения, согласно которым с помощью Мах можно будет подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя, энергетиков, а также информационной продукции; при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения; при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Закон также вводит внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов.

Кроме того, уточняется порядок регистрации доменных имен. Она будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов доменных имен, за исключением регистрации доменных имен госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства.