Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг
29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:40:00+03:00
2025-12-29T10:40:00+03:00
2025-12-29T10:47:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
