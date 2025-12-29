Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт" - РИА Новости, 29.12.2025
10:33 29.12.2025
Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт"
Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт"
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности его формирования туроператором... РИА Новости, 29.12.2025
2025
Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт"

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности его формирования туроператором. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Понятие "туристский продукт" включает в себя комплекс услуг, предоставляемых за общую цену по договору о реализации такого продукта.
Документом закрепляются дополнительные услуги, формирующие туристский продукт, включая перевозку туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника.
Уточняется, что при формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации. Также устанавливается обязанность включать услуги инструктора-проводника в состав тура, если в сфере внутреннего и въездного туризма предполагается преодоление маршрутов, требующих специального сопровождения.
Законом предусматривается также, что туристский продукт в сфере внутреннего и въездного туризма считается сформированным туроператором при условии, если в его состав включены услуга по размещению в средстве размещения на территории РФ и хотя бы одна дополнительная услуга.
Путин подписал закон о льготах для российских туроператоров
23 июля, 15:56
