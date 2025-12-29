https://ria.ru/20251229/putin-2065311840.html
Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт"
Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт" - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт"
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности его формирования туроператором... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:33:00+03:00
2025-12-29T10:33:00+03:00
2025-12-29T10:33:00+03:00
россия
владимир путин
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
https://ria.ru/20250723/putin-2030872279.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, туризм, новости - туризм
Россия, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт"
Путин подписал закон об особенностях формирования туристского продукта
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности его формирования туроператором. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Понятие "туристский продукт" включает в себя комплекс услуг, предоставляемых за общую цену по договору о реализации такого продукта.
Документом закрепляются дополнительные услуги, формирующие туристский продукт, включая перевозку туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника.
Уточняется, что при формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации. Также устанавливается обязанность включать услуги инструктора-проводника в состав тура, если в сфере внутреннего и въездного туризма предполагается преодоление маршрутов, требующих специального сопровождения.
Законом предусматривается также, что туристский продукт в сфере внутреннего и въездного туризма считается сформированным туроператором при условии, если в его состав включены услуга по размещению в средстве размещения на территории РФ
и хотя бы одна дополнительная услуга.