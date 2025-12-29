Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом
10:24 29.12.2025 (обновлено: 11:00 29.12.2025)
Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом
Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом
Президент России Владимир Путин подписал закон, переводящий на постоянную основу временные полномочия госкорпорации "Роскосмос" по управлению госимуществом в... РИА Новости, 29.12.2025
россия
владимир путин
сергей гаврилов
роскосмос
госдума рф
россия, владимир путин, сергей гаврилов, роскосмос, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Сергей Гаврилов, Роскосмос, Госдума РФ
Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом

Путин закрепил полномочия "Роскосмоса" по управлению госимуществом

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, переводящий на постоянную основу временные полномочия госкорпорации "Роскосмос" по управлению госимуществом в сфере космической деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ на постоянной основе закрепляет за корпорацией полномочия осуществлять от имени РФ права собственника имущества в отношении подведомственных государственных унитарных предприятий, а также функции учредителя и права собственника имущества в отношении подведомственных федеральных государственных учреждений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин упразднил комиссию по строительству космодрома "Восточный"
6 июня, 22:11
"Роскосмос" был наделен такими полномочиями лишь до 1 января 2026 года. Закон позволит корпорации и дальше от имени государства выступать учредителем федеральных учреждений, управлять имуществом, утверждать уставы, согласовывать сделки, контролировать отчетность, назначать руководителей и т.д.
Помимо этого, "Роскосмос" сможет подавать иски о признании недействительными сделок с имуществом предприятий корпорации, совершенных без ее согласия, а также иски о защите нарушенных или оспариваемых имущественных прав и интересов РФ, связанных с реализацией полномочий корпорации.
Как пояснял председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, закон позволит сохранить темп модернизации предприятий, работающих на "Роскосмос", и избежать бюрократических сбоев при согласовании крупных сделок. При его поддержке отрасль войдет в 2026 год с четко закрепленным механизмом управления, без разрывов и временных решений.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Путин назначил нового спецпредставителя по космическому сотрудничеству
18 февраля, 20:58
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать через 180 дней после публикации. Согласно этим положениям, правительство РФ установит порядок планирования космических съемок с государственных космических аппаратов. Кабмин также определит организацию, которая будет планировать такие съемки и заниматься обработкой, хранением, распространением и предоставлением данных, полученных с таких аппаратов, и полномочия этой организации.
Также эти положения предусматривают, что "Роскосмос" утвердит порядок и условия приобретения корпорацией данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ), получаемых с негосударственных космических аппаратов (НКА), для органов госвласти и самоуправления, подведомственных им бюджетных, казенных, автономных учреждений и унитарных предприятий, госкорпораций.
"Роскосмос" также утвердит методику оценки уровня технологической независимости НКА от иностранных технологий и защищенности от несанкционированного использования информационного ресурса.
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса"
26 марта, 17:29
 
РоссияВладимир ПутинСергей ГавриловРоскосмосГосдума РФ
 
 
