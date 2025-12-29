Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, переводящий на постоянную основу временные полномочия госкорпорации "Роскосмос" по управлению госимуществом в сфере космической деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ на постоянной основе закрепляет за корпорацией полномочия осуществлять от имени РФ права собственника имущества в отношении подведомственных государственных унитарных предприятий, а также функции учредителя и права собственника имущества в отношении подведомственных федеральных государственных учреждений.

Роскосмос " был наделен такими полномочиями лишь до 1 января 2026 года. Закон позволит корпорации и дальше от имени государства выступать учредителем федеральных учреждений, управлять имуществом, утверждать уставы, согласовывать сделки, контролировать отчетность, назначать руководителей и т.д.

Помимо этого, "Роскосмос" сможет подавать иски о признании недействительными сделок с имуществом предприятий корпорации, совершенных без ее согласия, а также иски о защите нарушенных или оспариваемых имущественных прав и интересов РФ, связанных с реализацией полномочий корпорации.

Как пояснял председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов , закон позволит сохранить темп модернизации предприятий, работающих на "Роскосмос", и избежать бюрократических сбоев при согласовании крупных сделок. При его поддержке отрасль войдет в 2026 год с четко закрепленным механизмом управления, без разрывов и временных решений.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать через 180 дней после публикации. Согласно этим положениям, правительство РФ установит порядок планирования космических съемок с государственных космических аппаратов. Кабмин также определит организацию, которая будет планировать такие съемки и заниматься обработкой, хранением, распространением и предоставлением данных, полученных с таких аппаратов, и полномочия этой организации.

Также эти положения предусматривают, что "Роскосмос" утвердит порядок и условия приобретения корпорацией данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ), получаемых с негосударственных космических аппаратов (НКА), для органов госвласти и самоуправления, подведомственных им бюджетных, казенных, автономных учреждений и унитарных предприятий, госкорпораций.