Путин подписал закон о требованиях к ветеринарам-фармацевтам

Законом предусматривается, что осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения имеют право физические лица с высшим или средним ветеринарным образованием (в целях осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения), при этом исключается требование о наличии у указанных лиц сертификата специалиста либо пройденной аккредитации специалиста.

Законом также вносятся изменения, касающиеся порядка созыва общего собрания членов сельхозкооператива. Отмечается, что члены кооператива должны быть уведомлены о созыве общего собрания членов кооператива не позднее чем за 15 дней до даты его проведения в случае включения в повестку дня вопроса о выборах председателя кооператива в случае его смерти или признания его недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда.