10:16 29.12.2025
В России ужесточили ответственность банков за нарушение прав потребителей
экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
© iStock.com / PeopleImagesЖенщина берет кредит в банке
Женщина берет кредит в банке - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© iStock.com / PeopleImages
Женщина берет кредит в банке . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность банков за систематическое нарушение прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ об устранении таких нарушений. Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ направлен на повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг и предупреждение нарушений законодательства банками РФ путем повышения штрафов за такие нарушения.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе
Вчера, 09:37
Прежде штрафы за нарушение федеральных законов и нормативных актов ЦБ в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также за неисполнение его предписаний об их устранении, устанавливались исходя из размера уставного капитала кредитной организации и не могли превышать 1 миллиона и 10 миллионов рублей соответственно.
Согласно сопроводительным документам к новому закону, это не оказывало должного воздействия на банки, поскольку их выгода от неправомерных действий на потребительском рынке могла значительно нивелировать негативные последствия от санкций ЦБ.
В связи с этим закон устанавливает такие штрафы исходя из размера собственных средств кредитной организации и вводит вместо максимальных минимальные размеры штрафов.
Штраф за нарушение соответствующих законов и актов теперь составляет до 0,1% размера собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, а за неисполнение предписаний ЦБ в установленный срок - до 1% собственных средств банка, но не менее 1 миллиона рублей.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон, запрещающий перевод экстремистов в другие колонии
Вчера, 09:50
При принятии решения о взыскании и размере штрафа Банк России будет учитывать характер допущенных банком нарушений. Руководитель юридического департамента ЦБ Андрей Медведев объяснял, что в обязательном порядке будет приниматься во внимание массовость и множественность нарушений - то есть штрафовать банки предполагается не за единичное, а за систематическое нарушение законодательства и нормативных актов ЦБ.
Штраф не будет выноситься за единичные ошибки, подтверждал и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, за первое нарушение Банк России будет выносить предупреждение, а санкции последуют, только если кредитная организация неоднократно проигнорирует требования регулятора.
Помимо количества совершенных нарушений, ЦБ при принятии решения о штрафе будет оценивать и долю недобросовестных операций, чреватых убытками клиентов или сопровождавшихся нарушениями, в общем объеме соответствующих сделок банка.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Вчера, 09:41
 
