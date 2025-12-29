https://ria.ru/20251229/putin-2065306164.html
Путин подписал закон, уточняющий порядок уведомления членов СРО о проверке
Путин подписал закон, уточняющий порядок уведомления членов СРО о проверке - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон, уточняющий порядок уведомления членов СРО о проверке
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок направления уведомлений членам саморегулируемой организации (СРО) о проверке, соответствующий РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:16:00+03:00
2025-12-29T10:16:00+03:00
2025-12-29T10:16:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
https://ria.ru/20250407/reklama-2009816320.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон, уточняющий порядок уведомления членов СРО о проверке
Путин подписал закон об уведомлении членов СРО о проверке
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, уточняющий порядок направления уведомлений членам саморегулируемой организации (СРО) о проверке, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом уточняется, что при проведении внеплановой выездной проверки в отношении членов саморегулируемой организации органы госконтроля обязаны будут уведомить об этом компанию не менее чем за 24 часа до начала проверки.
Это позволит обеспечить возможность присутствия или участия представителя организации при проведении внеплановой проверки. Исключением являются случаи, когда федеральным законом предусмотрен иной порядок уведомления контролируемого лица.
Направить уведомление можно будет любым доступным способом, включая электронный документооборот с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.