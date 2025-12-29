Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/putin-2065304746.html
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи
Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании операторами связи недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:10:00+03:00
2025-12-29T10:10:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065288264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи

Путин подписал закон об использовании операторами госимущества для средств связи

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании операторами связи недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, при размещении сетей связи, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает особенности и порядок использования недвижимого имущества, например зданий, сооружений, принадлежащих РФ, при размещении сетей связи.
Правительством РФ будут установлены требования к условиям договора о пользовании имуществом, а также порядок определения размера платы за пользование им. Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ – в отношении имущества, находящегося в собственности субъекта РФ, органом местного самоуправления – в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Отказ от заключения договора о пользовании имуществом допускается в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка, а также в случае, если в результате осуществления строительства или эксплуатации средств связи или сооружений связи имущество будет невозможно использовать в соответствии с его назначением, либо будут нарушены требования законодательства России.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах
Вчера, 11:17
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала