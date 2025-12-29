https://ria.ru/20251229/putin-2065304178.html
Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон о совместном использовании разными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживают менее тысячи человек, и на участках автодорог федерального значения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Перечень территорий совместного использования радиоэлектронных средств будет утверждаться Минцифры по согласованию с министерством транспорта. При этом порядок и сроки формирования такого перечня будет устанавливать правительство РФ
.
Также были уточнены положения, регулирующие порядок заключения договора о совместном использовании радиоэлектронных средств.
Как отметил глава комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский
, правовое регулирование будет распространяться на всех крупных операторов сотовой связи.
Операторы, которые владеют вышками на территориях не менее, чем две трети субъектов РФ, будут обязаны оказывать услуги связи во включенных в перечень территориях и вдоль ключевых федеральных трасс. Если у крупного оператора нет вышек связи в указанных территориях, он должен заключить договор с работающим там оператором-владельцем радиоэлектронных средств, который также обязан дать согласие на заключение договора.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.