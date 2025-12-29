Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи

Операторы, которые владеют вышками на территориях не менее, чем две трети субъектов РФ, будут обязаны оказывать услуги связи во включенных в перечень территориях и вдоль ключевых федеральных трасс. Если у крупного оператора нет вышек связи в указанных территориях, он должен заключить договор с работающим там оператором-владельцем радиоэлектронных средств, который также обязан дать согласие на заключение договора.