Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил перечислять алименты на счета в белорусских банках - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/putin-2065301281.html
Путин разрешил перечислять алименты на счета в белорусских банках
Путин разрешил перечислять алименты на счета в белорусских банках - РИА Новости, 29.12.2025
Путин разрешил перечислять алименты на счета в белорусских банках
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий перечислять денежные средства, взысканные по исполнительным документам в пользу белорусских граждан... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:01:00+03:00
2025-12-29T10:01:00+03:00
белоруссия
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
https://ria.ru/20251126/alimenty-2057677068.html
https://ria.ru/20251125/gd-2057347481.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, владимир путин, общество
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин разрешил перечислять алименты на счета в белорусских банках

Путин подписал закон о перечислении алиментов на счета в белорусских банках

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий перечислять денежные средства, взысканные по исполнительным документам в пользу белорусских граждан и организаций, на счета в белорусских банках, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет о взыскании алиментов на детей, а также о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, в том числе о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного в результате преступления.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Госдуму внесли проект о размере минимальных алиментов
26 ноября, 12:53
Закон нацелен на обеспечение перечисления денежных средств, взысканных при исполнении судебных актов на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года и соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года.
Принятая норма устанавливает возможность перечислять алименты и деньги, полученные по исполнительным документам в качестве возмещения вреда жизни или здоровью, а также для возмещения причиненного ущерба, на счета в белорусских кредитных организациях.
Для этого белорусские граждане и организации должны указать реквизиты своего банковского счета или счет минфина Белоруссии или его территориального органа в белорусском банке, на которые следует перечислить взысканные денежные средства.
В пояснительной записке указывалось, что в 2024 году российские приставы в принудительном порядке рассматривали около 900 исполнительных документов о взыскании алиментов, выданных компетентными судами Белоруссии. По итогу было взыскано порядка 29 миллионов рублей алиментных платежей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ЛДПР предложила погашать долги по алиментам из бюджета
25 ноября, 10:55
 
БелоруссияРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала