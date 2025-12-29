Путин разрешил перечислять алименты на счета в белорусских банках

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий перечислять денежные средства, взысканные по исполнительным документам в пользу белорусских граждан и организаций, на счета в белорусских банках, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о взыскании алиментов на детей, а также о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, в том числе о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного в результате преступления.

Закон нацелен на обеспечение перечисления денежных средств, взысканных при исполнении судебных актов на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года и соглашения между Россией Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года.

Принятая норма устанавливает возможность перечислять алименты и деньги, полученные по исполнительным документам в качестве возмещения вреда жизни или здоровью, а также для возмещения причиненного ущерба, на счета в белорусских кредитных организациях.

Для этого белорусские граждане и организации должны указать реквизиты своего банковского счета или счет минфина Белоруссии или его территориального органа в белорусском банке, на которые следует перечислить взысканные денежные средства.