Путин подписал закон об особом порядке возврата земли жителям трех регионов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон об особом порядке возврата земельных участков жителям Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон позволяет сохранить права на земельные участки жителям этих трех областей, пострадавшим от незаконных действий вооруженных сил Украины. До 1 января 2028 года эти регионы своими законами смогут определить особенности предоставления земельных участков их прежним владельцам в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование.

Речь идет о жителях Белгородской, Брянской и Курской областей , которые ранее в период СВО отказались от прав на свои участки, либо передали их в государственную или муниципальную собственность в целях получения мер социальной поддержки (жилищного сертификата) при отселении в связи с угрозой жизни.

Такие граждане смогут подать заявление о возврате участка. Если подтвердится, что заявитель ранее владел участком, он будет ему возвращен. Эти три региона смогут определить срок подачи таких заявлений и перечень муниципальных образований, где действует такой особый порядок возврата участков. Даже если на участке остались некапитальные строения, это не станет поводом для отказа в его возврате.

Такие земельные участки не могут быть отчуждены в течение трех лет со дня госрегистрации права собственности на них, за исключением случаев их изъятия для государственных или муниципальных нужд.

Закон также предусматривает для этих трех регионов возможность возврата гражданам неразрушенных жилых помещений, которые они ранее передали в публичную собственность при отселении в связи с угрозой жизни. Порядок возврата Белгородская, Брянская и Курская области также могут установить своими законами до 1 января 2028 года.

Земельный участок, на котором расположен жилой дом, в данном случае передается гражданину в собственность. Причем при возмездной передаче гражданам жилых помещений стоимость земельного участка включается в стоимость жилого помещения, определяемую в соответствии с законом субъекта РФ

Помимо этого, закон позволяет региональным или муниципальным властям в этих трех регионах менять установленную по итогам торгов цену аренды земельных участков, которые невозможно было использовать по целевому назначению из-за незаконных действий вооруженных формирований Украины

Регионы или муниципалитеты будут вправе установить на срок в пределах трех лет льготную плату по договорам аренды, заключенным до 1 июня 2025 года. Размер этой платы не может быть менее 1 рубля.