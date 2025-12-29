Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об особом порядке возврата земли жителям трех регионов - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/putin-2065296441.html
Путин подписал закон об особом порядке возврата земли жителям трех регионов
Путин подписал закон об особом порядке возврата земли жителям трех регионов - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон об особом порядке возврата земли жителям трех регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон об особом порядке возврата земельных участков жителям Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующий... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:43:00+03:00
2025-12-29T09:43:00+03:00
жилье
курская область
россия
украина
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20251229/volodin-2065295274.html
https://ria.ru/20251229/putin-2065288264.html
https://ria.ru/20251229/tonirovka-2065289956.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, курская область, россия, украина, владимир путин, общество
Жилье, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об особом порядке возврата земли жителям трех регионов

Путин ввел особый порядок возврата земли жителям 3 приграничных регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особом порядке возврата земельных участков жителям Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет сохранить права на земельные участки жителям этих трех областей, пострадавшим от незаконных действий вооруженных сил Украины. До 1 января 2028 года эти регионы своими законами смогут определить особенности предоставления земельных участков их прежним владельцам в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе
Вчера, 09:37
Речь идет о жителях Белгородской, Брянской и Курской областей, которые ранее в период СВО отказались от прав на свои участки, либо передали их в государственную или муниципальную собственность в целях получения мер социальной поддержки (жилищного сертификата) при отселении в связи с угрозой жизни.
Такие граждане смогут подать заявление о возврате участка. Если подтвердится, что заявитель ранее владел участком, он будет ему возвращен. Эти три региона смогут определить срок подачи таких заявлений и перечень муниципальных образований, где действует такой особый порядок возврата участков. Даже если на участке остались некапитальные строения, это не станет поводом для отказа в его возврате.
Такие земельные участки не могут быть отчуждены в течение трех лет со дня госрегистрации права собственности на них, за исключением случаев их изъятия для государственных или муниципальных нужд.
Закон также предусматривает для этих трех регионов возможность возврата гражданам неразрушенных жилых помещений, которые они ранее передали в публичную собственность при отселении в связи с угрозой жизни. Порядок возврата Белгородская, Брянская и Курская области также могут установить своими законами до 1 января 2028 года.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах
Вчера, 11:17
Земельный участок, на котором расположен жилой дом, в данном случае передается гражданину в собственность. Причем при возмездной передаче гражданам жилых помещений стоимость земельного участка включается в стоимость жилого помещения, определяемую в соответствии с законом субъекта РФ.
Помимо этого, закон позволяет региональным или муниципальным властям в этих трех регионах менять установленную по итогам торгов цену аренды земельных участков, которые невозможно было использовать по целевому назначению из-за незаконных действий вооруженных формирований Украины.
Регионы или муниципалитеты будут вправе установить на срок в пределах трех лет льготную плату по договорам аренды, заключенным до 1 июня 2025 года. Размер этой платы не может быть менее 1 рубля.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил тонировки
Вчера, 09:12
 
ЖильеКурская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала