Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 29.12.2025 (обновлено: 17:16 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/putin-2065296022.html
Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:41:00+03:00
2025-12-29T17:16:00+03:00
общество
россия
владимир путин
леонид калашников
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_80d802a46f3a75141c6a8864d59bd2e0.jpg
https://ria.ru/20251229/volodin-2065295274.html
https://ria.ru/20251229/putin-2065288264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_9b7bb49751b4008df8d161499bb221ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, леонид калашников, снг
Общество, Россия, Владимир Путин, Леонид Калашников, СНГ
Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина

Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина до 14 лет

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе
Вчера, 09:37
Законом принято снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство России.
Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство России — в частности, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для ее принесения в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах
Вчера, 11:17
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЛеонид КалашниковСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала