МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.
Законом принято снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство России.
Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство России — в частности, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для ее принесения в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.